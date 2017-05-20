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Şişli’de 19 Mayıs coşkusu

Şişli Belediyesi’nin düzenlediği 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları fazla sayıda vatandaşın katılımıyla kutlandı.

20 Mayıs 2017 Cumartesi, 10:27

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Şişli Belediyesi’nin düzenlediği 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları fazla sayıda vatandaşın katılımıyla kutlandı. Maçka Sanat Parkı’nda yapılan kutlamalarda konser veren Yol Project, alanı dolduran kalabalığa unutulmaz bir 19 Mayıs yaşattı. Şarkıların ve dansların yapıldığı kutlamalar geç saatlere değin sürerek faaliyet alanında toplananlar renkli görüntüler oluşturdu.

Kutlamalara katılan Hamit Can Çil, “19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı, bizde arkadaşlarla sesi duyduk geldik. Hoş, neşe saçan ve fazla coşkuluyum. Buradan Şişli Belediyesi’ne teşekkür ediyorum. Hava soğuk lakin kutlamalar hoş’’ ifadelerini kullandı.

Favori Sevimen ise, “Bugün 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı acayip coşkuluyuz. Şişli Belediyesi’ne teşekkür ederiz bu şahane konserle bugünü neşelendirdiği için” dedi. 



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