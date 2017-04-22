Şişli’de 23 Nisan çocuk zinciri havadan görüntülendi

Mustafa Kemal Atatürk’ün bütün dünya çocuklarına armağan ettiği 23 Nisan Milli Hakimiyet ve Çocuk Bayramı telaşı çoktan başladı. Şişli Belediyesi 23 Nisan etkinlikleri zarfında yüzlerce çocuğu bir araya getirdi. Şişli Atatürk Müzesi önünde toplanan çocuklar insan zinciri oluşturarak bütün dünyaya uzlaştırma mesajları verdi.

Çocuklar keza marş hem şarkılara eşlik etti

Çocukların etkinliklerine Şişli Belediye Başkanı Hayri İnönü de katıldı. Başkan İnönü çocukların zincirine katılarak onlarla birlikte marş söyledi. Çocuklar ellerinde Türk bayraklarıyla ‘İzmir Marşı’ ve ’10. Sene Marşı’na eşlik etti.

Çocukların oluşturduğu insan zincirine o an trafikte olan vatandaşlar da korna çalarak takviye verdi. Bir Takım vatandaşlar da telefon ve fotoğraf makineleri ile o anları ölümsüzleştirdi. Atatürk Müzesi önündeki insan zinciri havadan da görüntülendi.

Şişlili çocukların 23 Nisan’ı erken kutlamaya başladığını ifade eden Şişli Belediye Başkanı Hayri İnönü, “Belediyedeki arkadaşların girişimi ile bir çocuk zinciri oluşturduk burada. Yarın ama 23 Nisan Çocuk Bayramı’nın evvelden hatırasına yapmak için Şişlili çocuklar bir araya geldi. Atalarının evinin huzurunda el ele tutuştular ve yarını kutlamaya bugünden başladılar” dedi.

Serdal Altıntepe – Ufuk Kıvık