Şişli’de Hıdırellez coşkusu

Şişli Belediyesi baharın habercisi Hıdırellez’i hevesli bir faaliyet ile Maçka Sanat Parkı’nda kutladı. Etkinliğe Şişli Belediye Başkanı Hayri İnönü, sivil toplum kuruluşları temsilcileri ve fazla sayıda roman yurttaş katıldı. DJ performansıyla başlayan faaliyet dans gösterileri ile devam etti.

Matmazel Coco’nun sunuculuğunu yaptığı etkinlikte çok sayıda roman sanatkâr şarkı söyledi. Şişli Belediye Başkanı alana geldiğinde meşaleler ile karşılandı. Ardındaki başkan İnönü, Hıdırellez ateşini yakıp üstünden atladı. Vatandaşların yoğun ilgisinden güçlükle sahneye meydana çıkan başkan birlik ve beraberlik mesajları vererek seneye yine anma yapacaklarını açıklama etti. Ardından sunucu Matmazel Coco’nun ısrarı üzerine darbukayı eline bölge İnönü, roman orkestrasına eşlik etti. Kutlamalar gece 12’ye dek şarkı de dans gösterileri ile birlikte değişik sahne şovlarıyla devam edecek.

Ahmet Faruk Sarıkoç