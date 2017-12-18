Şişli’de şiddetli yağmurla oluşan çukura 2 araç düştü

Olay, 23.00 sıralarında Şişli Dolapdere Caddesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir inşaatın altyapısı için açılan çukur yağmurun etkisiyle derinliği arttı. Derinliği arttan çukura yoldan geçen bir taksi ile belediyeye ait çöp arabası düştü. Durumu gören vatandaşlar hemen araçların yardımına koştu. Taksi vatandaşların yardımıyla çukurdan çıkarıldı. Çöp arabasını da çıkarmaya çalışan vatandaşlar başarısız olunca devreye itfaiye ekipleri girdi. İtfaiye ekipleri çöp arabasını çekerek çukurdan çıkardı. Belediye ekipleri olay üzerine çevrede önlem aldı. “Su geliyordu, pat diye düştüm buraya” Aracı çukura düşen taksi şoförü, “Geliyorum buraya. İkaz yok, bir şey yok. Su geliyordu, pat diye düştüm buraya. İnşaat için kazmışlar burayı. Bu araba da düştü, başka araba da düştü” ifadelerini kullandı.