“Sivas adeta göller yöresi oldu”
SİVAS (AA) – TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Sivas Milletvekili İsmet Yılmaz, Sivas'ın Yıldızeli ilçesinde Devlet Su İşleri 19. Bölge Müdürlüğü tarafından yapımı tamamlanan barajlar ve göletleri yerinde inceledi.
İl Özel İdaresinden yapılan açıklamaya göre, inceleme gezisinde Yılmaz'a, AK Parti Sivas Milletvekili Mehmet Habib Soluk, Vali Yardımcısı ve Sivas İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Mehmet Nebi Kaya, DSİ 19. Bölge Müdürü İsmail Kaya, Yıldızeli Kaymakamı Ahmet Gökcecik, Yıldızeli Belediye Başkanı Mehmet Sabit Karakaş, AK Parti Sivas İl Başkanı Hakan Aksu, Yıldızeli AK Parti İlçe Başkanı Zahit Doğan ve diğer ilgililer eşlik etti.
Yılmaz ve beraberindekiler, DSİ tarafından bölgeye kazandırılan Cızözü Barajı, Gündoğan Barajı, Güneykaya (Yusufoğlan) Barajı, Kaman Barajı, Nevruz Barajı ile Çağlayan Göleti, Halkaçayır Göleti, Kapıköy Göleti, Topulyurdu Göleti ve Yakup Göleti'nde incelemelerde bulundu.
DSİ 19. Bölge Müdürü İsmail Kaya'dan tamamlanan çalışmalar hakkında bilgi alan Yılmaz, şunları kaydetti:
"Kırsalda yaşayan vatandaşlarımızın arazilerini suyla buluşturmak için bu büyük hizmetler, barajlar, göletler ilimize kazandırıldı. Emeği geçenlere sonsuz teşekkür ediyoruz. İstiyoruz ki, vatandaşımız doğduğu yerde doyabilsin, zenginleşsin. Bir başka yere gitme ihtiyacı duymasın. Bu dönemde Sivas adeta göller yöresi oldu. Eğer gezerseniz, eğer görürseniz büyük yatırımları fark edersiniz. Eğer evden çıkmazsanız, eğer gözünüzü kapatırsanız, ne barajları ne göletleri görebilmek mümkün olmaz. Ben tekrar emeği geçenlere teşekkür ediyor, vatandaşlarımıza hayırlı olmasını diliyorum."
Yılmaz ve beraberindekiler, köy ziyaretlerinde de bulundu.
Yılmaz'a taleplerini ileten vatandaşlar, barajlar ve göletlerden duydukları memnuniyeti de belirtti.
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“Sivas adeta göller yöresi oldu”
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