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10 Ekim 2016 Pazartesi

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Sivas Barosu Olağan Genel Kurulu

10 Ekim 2016 Pazartesi, 09:39
Sivas Barosu Olağan Genel Kurulu

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SİVAS (AA) – Sivas Barosu Olağanüstü Genel Kurulu yapıldı.

Sivas Adliye Sarayı Konferans Salonunda gerçekleşen genel kurulda 221 üyenin katıldığı seçimde, 187 oy alan Hakan Bahadır, Sivas Barosu Başkanlığına yeniden seçildi.

Sivas Barosu Yönetim Kurulu üyeleri de Ahmet Kılıç, Azize Özdemir Zor, Bilal Çıldır, Ebubekir Orhan Ada, Erhan Demirhan, Ertuğrul Kuşdereci, Fatih Sevim, Harun Gültekin, Mücahid Kuzu ve Serhat Albayrak oldu.

Türkiye Barolar Birliği delegeliğine ise Burhanettin Oktay Özberk, Ersin Başara ile Ziya Şahin seçildi.

Seçim Sivas Barosu

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