Sivas belediyesi dolandırıcılara karşı vatandaşları uyardı

SİVAS (AA) – Sivas Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Özaydın, Hayat Ağacı Derneğinin adını kullanarak para talep edenlere vatandaşlardan itibar etmemelerini istedi.

Belediyeden yapılan açıklamada, Sivas Belediyesi Hayat Ağacı Derneğinin Halepliler için başlattığı soba ve battaniye kampanyası ile ilgili dolandırıcıların, Belediye Başkan Sami Aydın, Sivas Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürü Murat Ökten ve kendisinin selamı ile bazı vatandaşları arayarak para talep ettiklerini ve bu tür kişilere itibar edilmemesi gerektiği belirtildi.

Vatandaşlardan dolandırıcılara karşı dikkatli olmalarını isteyen Özaydın, “Hayat Ağacı Derneği, Suriye için düzenlenen yardım kampanyasını, dernek merkezinde makbuz karşılığı ve ayrıca resmi internet sitesinde yer alan banka hesap numaralarına para havale yapıyor. Yardım kampanyasıyla ilgili şahsi hesap numarası kesinlikle kullanmıyor. Bu nedenle dolandırıcılara karşı dikkatli olun.” dedi.