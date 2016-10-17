Sivas Belediyesinden kışlık odun yardımı

SİVAS (AA) – Sivas Belediyesi ve Hayat Ağacı Derneği işbirliğiyle Gıda Bankasından yardım alan ihtiyaç sahiplerine, kışlık odun yardımları başladı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Hayat Ağacı Derneğine her yıl katkı sağlayan TÜDEMSAŞ, dağıtılan odunların yüzde 80’ini karşılıyor. Kamu kurum ve kuruluşları ile hayırsever vatandaşların bağışladığı hurdaların yanı sıra, Sivas Belediyesinin park bahçe çalışmalarından elde edilen odunlar, Sivas merkezde dul, yetim ve düşkün kimseler için yakacak olarak değerlendiriliyor.

Kışlık odunlar, TÜDEMSAŞ’ın katkılarıyla bu sene diğer senelerden farklı olarak torbalanmış çamlardan oluşacak. Hayat Ağacı Derneği, her bir aileye, piyasa değeri 250 lira olan, 500 kilogram odun dağıtacak.

Sivas Belediyesi ve Hayat Ağacı Derneği işbirliği ile mart ayına kadar 2 bin 500 ihtiyaç sahibine, 625 bin lira değerinde torbalanmış çam dağıtılması hedefleniyor.

Hayat Ağacı Derneği ekipleri, torbalanmış çamları, hayır sahiplerinin katkı ve destekleri ile Gıda Bankasından ücretiz alışveriş yapan ihtiyaç sahibi ailelerin evlerine kadar teslim ediyor.