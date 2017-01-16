Sivas Belediyesinin altyapı çalışmaları

SİVAS (AA) – Sivas Belediye Başkanı Sami Aydın, Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğünün 2016 yılı çalışmalarını ve yeni yıl hedeflerini değerlendirdi.

Sivas Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğünde düzenlenen toplantıda Müdürlüğün çalışmaları hakkında bilgi verildi.

Aydın burada yaptığı konuşmada, 2016 yılında yağmur suyu, kanalizasyon ve içme suyu hatlarında yaklaşık 60 kilometrelik bir çalışma yapıldığını belirtti.

2017 yılında da 65 kilometrelik bir hat çalışması olacağını anlatan Aydın, “İçme suyu depoları da içler acısı bir durumdaydı, yaptığınız yenileme çalışmasıyla pırıl pırıl oldu. Geçen yıl bu zamanlarda Paşabahçe hattında sürekli sorun yaşıyorduk. Bu sıkıntıyı giderdik ancak bu yıl da aynı sıkıntıyı Celal Bayar Kavşağı ile Halil Rıfat Paşa Köprüsü arasındaki hatta yaşıyoruz. Burası asbest hattı değil polietilen hattı bu bize malzeme alımında dikkatli olmamız gerektiğini, kabul heyetlerimizin dikkatli olması gerektiğini gösteriyor.” ifadesini kullandı.

Bölgedeki boruların çürük olması nedeniyle bu hattın da yenileneceğini belirten Aydın, 2012 yılında yapılan ve en az 50 yıl garantili olması gereken boruların bu şekilde kabul edilmesinin sorgulanması gerektiğini vurguladı.

Su kayıp kaçak oranlarında azalmalar görüldüğüne dikkati çeken Aydın, 130 bin su abonesinden yaklaşık 85 binin eski su sayacı kullandığını ve bu sayaçların ömrünü tamamladığı için yasa gereği değiştireceklerini belirtti.

Kentin farklı bölgelerine vatandaşların hizmet alması amacıyla kurulan su yükleme noktalarının işleri kolaylaştırdığını da aktaran Sami Aydın, “Bu yıl da ilave 4 nokta hizmete girecek, vatandaş kendi bölgesinde belediyeyle ilgili bütün ödemelerini yapabilecek.” açıklamasında bulundu.

Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürü Levent Olgun da Müdürlüğün çalışmaları hakkında Aydın’a brifing verdi.

Toplantıya Belediye Başkan Yardımcısı Hasan Karaman ile Başkan Danışmanı Hamdi Dilmen de katıldı.