Ana Sayfa   >   Genel   >   Sivas Belediyespor galibiyet peşinde

Sivas Belediyespor galibiyet peşinde

19 Ocak 2017 Perşembe, 17:20

Benzer Konular

Futbol: Spor Toto 2. Lig
Sivas Belediyespor ikinici yarıya galibiyetle başlamak istiyor
Sivas Belediyespor'dan ziyaret

SİVAS (AA) – Spor Toto 2. Lig Beyaz Gurup’ta Sivas Belediyespor, Zonguldak Kömürspor deplasmanından galibiyet ile ayrılmak istiyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Sivas Belediyespor, ligin 19. haftasında Zonguldak Kömürspor ile dışarda oynayacağı belirtildi.

Teknik Direktör Mustafa Çapanoğlu, yönetiminde Muhsin Yazıcıoğlu Tesislerinde antrenmanlarını sürdüren Belediyespor’da karşılaşma öncesi kırmızı kart cezalısı olan Abdurrahman Kuyucu ile hafif sakatlığı bulunan Fatih Ayık karşılaşmada forma giyemeyecek.

Sivas Belediyespor

Yorum yazın...

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Konyaliyiz.Net - Konya İnternet