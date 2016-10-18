Sivas Belediyespor'dan Bucaspor'a tepki

SİVAS (AA) – Spor Toto 2. Lig Beyaz Grup ekiplerinden Sivas Belediyespor Kulübü Başkanı Turhan Tunahan, maç içerisinde “centilmenlik dışı” harekette bulunduğunu iddia ettiği Bucasporlu futbolculara tepki gösterdi.

Sivas Belediyesi sosyal tesislerinde basın toplantısı düzenleyen Tunahan, ligin 7. haftasında deplasmanda oynadıkları ve 1-1 berabere kaldıkları Bucaspor karşılaşmasının 45. dakikasında rakip oyuncu Erkan Taşkıran’ın şutunda topun hakem Gürel Uzuner’e çarptığını, hakemin bir süre maça devam edememesi üzerine de takım kaptanları Ozan Kılıçoğlu’nun meşin yuvarlağı taca gönderdiğini söyledi.

Hakemin ciddi problem yaşamadığını belirtmesi üzerine karşılaşmaya taç atışıyla başlayan Bucasporlu futbolcunun topu fair-play kuralları gereği kendilerine vermek yerine takım arkadaşına verdiğini ve sonrasında Bucaspor’un gol bulduğunu anlatan Tunahan, Sivas Belediyespor’un etik olmayan ve spor ahlakına uymayan hiçbir olayın içinde olmadığını belirti.

Rakiplerinin centilmenlik dışı bir harekette bulunduğunu öne süren Tunahan, şunları söyledi:

“Centilmenlik ve sportmenlik dahilinde sporcu arkadaşlarımızın hareket etmesini isteyen bir kulübüz. Bucaspor maçında yaşanan bir olay var. Rakibin vurduğu topun hakemin kasığına denk gelmesi ve hakemin orada kıvranması sonucu hocamızın talimatıyla kaptanımız topu taca attı. Devamında herkesin beklentisi topun tekrar bize atılması, oyunun öyle başlaması gerekiyordu. Ama bu centilmenliği, bu cesareti ve yürekliliği Bucaspor gösterememiştir.”

Bucasporlu yöneticileri de eleştiren Tunahan, rakiplerinden özür beklediklerini dile getirdi.

Sivas Belediyespor ligin 7. haftasında deplasmanda Bucasspor ile 1-1 berabere kalmıştı.