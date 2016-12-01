Sivas Belediyespordan Rektör Yıldız'a ziyaret

SİVAS (AA) – Sivas Belediyespor Kulübü Başkanı Turhan Tunahan ve yönetim kurulu üyeleri, Cumhuriyet Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Alim Yıldız’ı ziyaret etti.

Sivas Belediyespor Kulübünden yapılan açıklamaya göre, Kulüp Başkanı Tunahan, yönetim kurulu üyeleri ile birlikte Cumhuriyet Üniversitesi Rektörü Yıldız’ı makamında ziyaret ederek bir süre sohbet etti.

Tunahan, Sivas Belediyespor olarak üniversitenin her faaliyet alanında yanlarında olduklarını belirtti.

Yıldız ise, Cumhuriyet Üniversitesi kapılarının her zaman Sivas Belediyespor’a açık olduğunu kaydederek, “Kulübümüz Sivas’ı temsili bakımından büyük rol oynuyor. Belediyespor takımını sürekli takip ediyorum. Bundan sonrası için de kendilerine başarılar diliyorum.” ifadelerini kullandı.

Ziyaretin ardından Başkan Tunahan, Rektör Yıldız’a isminin yazılı olduğu 58 numaralı forma hediye etti.