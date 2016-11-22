Sivas CÜ Rektörü Prof. Dr. Yıldız Suşehri'nde

SİVAS (AA) -Sivas Cumhuriyet Üniversitesi (CÜ) Rektörü Prof. Dr. Alim Yıldız, Suşehri ilçesini ziyaret etti.

İlçe gezileri kapsamında Suşehri’ne gelen Yıldız ve Kredi Yurtlar Kurumu Sivas İl Müdürü Erdoğan Tunç, Kaymakam Kadir Perçi ve Belediye Başkanı Fazlı Yüksel’i makamında ziyaret etti.



İlk olarak Perçi’yi makamında ziyaret eden Yıldız, ilçelerde bulunan yüksekokulların fiziki yapılarını daha iyi hale getirmek için ellerinden geleni yapacaklarını söyledi.



Bu çalışmaların ilçe idarecileriyle birlikte yapılması gerektiğini belirten Yıldız, “Suşehri ilçesinde bulunan yüksekokullarımız, diğer ilçelerdeki okullarımıza göre öğrenci sayısı açısından hiç bir azalma olmayan bir okulumuz. Suşehri bu nedenle önemli bir ilçe. El birliğiyle okullarımızı daha iyi düzeye getireceğimizi umut ediyorum.” diye konuştu.

Perçi ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, ilçelerindeki yüksekokullar için ellerinden geleni yaptıklarını ve yapmaya devam edeceklerini belirtti.