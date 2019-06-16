Sivas Emniyet Müdürlüğünden öğrencilere Çanakkale gezisi
SİVAS (AA) – Sivas Emniyet Müdürlüğü, "Çanakkale Gençlik Kampı" gezi projesi kapsamında derslerinde başarılı olan 34 öğrenci için Çanakkale gezisi düzenledi.
Sivas Kongresi'nin 100. yılı etkinlikleri kapsamında gerçekleştirilen geziye katılan öğrenciler, Atatürk Kongre ve Etnografya Müzesi bahçesinde düzenlenen programla Çanakkale'ye uğurlandı.
Törende konuşan Sivas Valisi Salih Ayhan, Emniyet Müdürlüğünün çok güzel bir çalışmaya imza attığını söyledi.
Derslerinde başarılı 10. ve 11. sınıftan 34 öğrencinin Çanakkale'de güzel bir geziye uğurlanacağını belirten Ayhan, "Emniyetimiz asayişe müessir olaylara engel olmakla birlikte, suçlarla mücadeleyle beraber ayrıca herkesin gönlünde, yüreğinde muhabbetini artıracak çalışmalar yapıyor. Bunlar güzel sosyal sorumluluk çalışmaları. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum, tebrik ediyorum." dedi.
Öğrencilerin çok anlamlı bir yere gittiğini vurgulayan Vali Ayhan, şunları kaydetti:
"Çanakkale'ye gidiyorsunuz. Oradaki ecdadın bıraktığı izleri farketmeye, o asil ruhu hissetmeye gidiyorsunuz. Çok özel bir yere gidiyorsunuz, burayı çok anlamlı bir şekilde gezmenizi istirham ediyorum. Çünkü o ruh bizi ayakta tutuyor. Bugün burada bu törenleri yapabiliyorsak, sizi güzel bir şekilde uğurlayabiliyorsak Çanakkale Zaferi ve o zaferde oluşan ruh sayesindedir. Rabbim o ruhu muhafaza etmeyi nasip eylesin. Bundan sonra ilimde, fende, sanatta, sporda, siyasette, tüm alanda gençlerimizin çok iyi yetişmesi lazım. İşte bunun için sadece Milli Eğitim Müdürlüğü değil, emniyetimiz, jandarmamız, tüm kurumlarımız bu tür sosyal sorumluluk projeleri yaparak çocuklarımızı bu tür anlamlı yerlere gönderiyor."
Sivas Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürü Murat Kiraz ise il merkezi genel başarı sıralamasında eğitim düzeyi yüksek 34 başarılı öğrenciyi Çanakkale'ye uğurladıklarını ifade etti.
Konuşmaların ardından öğrenciler Çanakkale'ye uğurlandı.
Törene, Sivas Emniyet Müdür Vekili Aykut Turan, İl Jandarma Komutanı Albay İdris Tataroğlu, polisler ve veliler katıldı.
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