Sivas fuarı tertip komitesinin Vali Gül'ü ziyareti

SİVAS (AA) – Sivas fuarı tertip komitesi, Sivas Valisi Davut Gül’ü makamında ziyaret etti.

Sivas Ticaret Borsasından yapılan yazılı açıklamaya göre, 24-27 Ağustos 2017 tarihleri arasında Sivas Fuar Alanında bu sene 4. kez düzenlenecek olan Tarım ve Hayvancılık Fuarı hazırlık çalışmaları için oluşturulan heyet, yürütülen çalışmaları hakkında Gül’e bilgi verdi.

Gerçekleştirilen ziyarete Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Seyit Yıldız, Ticaret Borsası Başkanı Abdülkadir Hastaoğlu, Ticaret ve Sanayi Odası Başkan Vekili Osman Yıldız, Ziraat Odası Başkanı Hacı Çetindağ ile fuar şirketinin temsilcisi Özkan Çatmaz katıldı.

Sivas’ın Türkiye tarımının gözbebeği olduğunu belirten Gül, “Sivas’ta nüfusumuzun önemli bir kısmı geçimini tarımsal faaliyetlerden sağlamaktadır. Bunun yanında çok geniş ve verimli tarım arazilerinin işlenmesi yanında korunması da önem arz etmektedir. Bir tarım kenti olan Sivas’ın hak ettiği tarımsal potansiyele ulaşmasında kurulacak olan fuarın önemi büyüktür. Sivas’ı tarım sektöründe önemli bir merkez haline getirmek amacıyla, fuar alanında çevre düzenlemesi ve talep edilen eksikliklerin giderilmesi için valiliğimiz ve il özel idaremiz gereken çalışmayı yapacaktır. Bu yıl dördüncüsü düzenlenecek olan Sivas Tarım ve Hayvancılık Fuarı’nın ilimiz ve bölgemiz açısından hayırlı olmasını diliyorum.” dedi.

Hastaoğlu da Vali Gül’e destekleri için teşekkür etti.