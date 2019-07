Sivas Halk Eğitim Merkezi Müdürü Baker, görevine başladı

SİVAS (AA) – Sivas Halk Eğitim Merkezi ve Akşam Sanat Okulu Müdürlüğüne atanan Ramazan Baker, görevine başladı.

Daha önce Ulaş İlçesi Vali Lütfi Tuncel Ortaokulu Müdürü olarak görev yapan Ramazan Baker, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Sivas Halk Eğitim Merkezi olarak gayet güzel çalışan, oturmuş bir sistemimiz, güçlü ve zengin bir öğretmen kadromuz var. Her ferde, her yerde, her türde eğitim sloganıyla çalışıyoruz." dedi.

Yapacakları çalışmalarla ellerinin değmediği alan, ayaklarının basmadığı köy ve belde kalmayacağını aktaran Baker, "İmkanlarımız ölçüsünde talep edilen ve ihtiyaç hissettiğimiz her alanda kurslar açarak halkımıza hizmete devam edeceğiz." diye konuştu.