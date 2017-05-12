Sivas heyetinden Gül'e taziye ziyareti

SİVAS (AA) – Sivas Valisi Davut Gül ve beraberindeki heyet, babası Ahmet Hamdi Gül’ü kaybeden 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’e taziye ziyaretinde bulundu.

Sivas Ticaret Borsasından yapılan açıklamaya göre, Gül, Kayseri’de babasının oturduğu apartmanın bahçesine kurulan taziye çadırında Sivas heyetini kabul etti.

Gerçekleştirilen taziye ziyaretinde Sivas Valisi Davut Gül, Belediye Başkanı Sami Aydın, Cumhuriyet Üniversitesi Rektörü Alim Yıldız, Sivas Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Osman Yıldırım, Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Beşir Köksal, Ziraat Odası Başkanı Hacı Çetindağ ve Sivas Ticaret Borsası Başkanı Abdulkadir Hastaoğlu yer aldı. Heyet, Gül’e taziyelerini ve başsağlığı dileklerini iletti.

Okunan Kur’an-ı Kerim tilaveti ve dua edilmesinin ardından Gül, Sivas heyetini uğurladı.