Sivas Kongresi'nin 100. yıl dönümü
SİVAS (AA) – Sivas Kongresi'nin 100. yıl dönümü dolayısıyla şair ve yazar Sunay Akın tarafından "Uğurlar Olsun Yüzyılın Hikayesi" adlı gösteri sahnelendi.
Cumhuriyet Üniversitesi 4 Eylül Kültür Merkezi'nde sahnelenen gösteride, Cumhuriyet dönemi öncesi ve sonrası fotoğrafları sahneye taşıyan Sunay Akın, geçmişte yaşananları izleyiciye aktardı.
Akın, Atatürk'ün yaşamından kesitlerin yanı sıra Hasan Tahsin, Afife Jale gibi isimlerin çalışmaları ve yaptıkları hakkında katılımcıları bilgilendirdi.
Cumhuriyet döneminde yapılan uçak, araba ve paraşüt gibi teknolojik gelişmelerin anlatıldığı program, alkışlar eşliğinde sona erdi.
Gösteriyi, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, partililer ve çok sayıda davetli izledi.
Etkinlik sonunda Sivas Kongresi'ne katılanların yer aldığı tablo eşliğinde hatıra fotoğrafı çektirildi.
– Hasret Gültekin'in kabrine ziyaret
Öte yandan Kılıçdaroğlu ve İmamoğlu, İmranlı ilçesi ziyaretinde Sivas olaylarında yaşamını yitiren sanatçı Hasret Gültekin'in kabrini ziyaret etti.
Gültekin'in mezarına karanfil bırakan Kılıçdaroğlu, dua okudu.
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Sivas Kongresi'nin 100. yıl dönümü
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