Sivas Kongresi'nin 100. yıl dönümü
SİVAS (AA) – Sivas Kongresi'nin 100. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün Sivas'a gelişi temsili canlandırıldı.
Gülyurt Mahallesi Karaağaç Köprüsü'nden başlayarak Atatürk Caddesi'nden Atatürk Kongre Müzesi önüne gelen temsili Atatürk ve silah arkadaşları, Sivas Valisi Salih Ayhan, 5. Piyade Eğitim Tugay Komutan Vekili Albay İlhan Erdoğan, AK Parti Sivas Milletvekili Semiha Ekinci, MHP Sivas Milletvekili Ahmet Özyürek, Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, diğer protokol üyeleri ve Sivaslılar tarafından karşılandı.
Atatürk'ü canlandıran Devlet Tiyatrosu oyuncusu Abdülsamet Sünbül, atlı birlikler öncülüğünde Kepçeli kavşaktan Atatürk Caddesi'ne kadar üstü açık arabayla gelip halkı selamladı.
Güzergah boyunca vatandaşların sevgi gösterisinde bulunduğu temsili Atatürk, kent meydanındaki Atatürk Anıtı önünde il protokolüyle hatıra fotoğrafı çektirdi.
Yürüyüş, Cumhuriyet Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı önünde sona erdi.
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