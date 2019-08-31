SİVAS (AA) – Sivas Kongresi'nin 100. yılı etkinlikleri kapsamında sanatçı Bülent Serttaş konser verdi.

Sivas Ticaret ve Sanayi Odasından (STSO) yapılan açıklamaya göre, Atatürk Kongre Müzesi bahçesinde STSO ile Sivaslı Sanayici İş İnsanları Gurubu Derneği işbirliğinde düzenlenen konsere, AK Parti Sivas Milletvekili Semiha Ekinci, oda başkanı Mustafa Eken, dernek başkanı Hüsnü Eken, Demir Grup Sivasspor Kulübü Başkanı Mecnun Otyakmaz, teknik direktör Rıza Çalımbay, il protokolü ve vatandaşlar katıldı.

Sahneye kırmızı-beyaz kıyafetler ve Sivasspor atkısı ile çıkan Serttaş'a Sivassporlu futbolcuların imzaladığı forma hediye edildi.



Seslendirdiği parçalarla Sivaslıları coşturan Bülent Serttaş, "Sultanlar şehri Sivas'ta Sivas Kongresi'nin 100. yıl dönümü ve 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda konser vermek hangi sanatçıya nasip olur. Hayallerim bir bir gerçek oluyor. En çok konser vermek istediğim illerden biri Sivas'tı." ifadelerini kullandı.

Teknik bir aksaklık nedeniyle fener alayının geçişi sırasında müziğin devam etmek zorunda kaldığını anlatan Serttaş, "Bayrağa ve vatana en ufak bir saygısızlık düşünenin aklından şüphe ederim. Yaşanan hadise teknik bir hata ve yanlış anlaşılmadan kaynaklanmıştır. Herkesten özür diliyorum." açıklamasında bulundu.

STSO Başkanı Mustafa Eken ise fener alayı kortejinin geçişi nedeniyle saat 19.30'da başlaması gereken konseri 21.00'e kadar beklettiklerini aktararak, şunları kaydetti:

"Bizler de burada hazırlandık ve bayrağımızı ve kortejimizi selamlayacaktık. Ancak teknik bir aksaklık nedeniyle Bülent Serttaş sunucunun anonsunu yanlış anlayınca sahneye çıktı. Hem ilimizde hem de ülkemizde yanlış anlaşılmaya meydan verebilir. Biz bin canımız olsa bu vatana feda ederiz, bu vatan için ölürüz öleceğiz de. Tüm hemşehrilerimiz adına başta valimiz ve korteje katılan herkesten özür diliyorum. Bizler, 30 Ağustos Zafer Bayramı ve kongremizin 100. yılı nedeniyle bir araya gelerek herkese bir ve beraber olduğumuz mesajını vermek için buradayız. Her türlü terör ve teröristlerin Allah belasını versin."

Sivaslı Sanayici İş İnsanları Gurubu Derneği Başkanı Hüsnü Eken de Sivas Kongresinin 100. yılı ve 30 Ağustos Zafer Bayramı vesilesiyle tüm şehitleri rahmet ve minnetle andığını belirtti.

Plaket töreninin ardından Serttaş, "Ölürüm Türkiyem" adlı şarkıyı seslendirdi.