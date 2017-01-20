Sivas merkezli 4 ilde FETÖ/PDY operasyonu

– “ByLock” kullandıkları iddiasıyla aralarında KHK ile meslekten ihraç edilenlerin de bulunduğu 8 asker gözaltına alındı

SİVAS (AA) – Sivas merkezli 4 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması’na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında, örgütün şifreli haberleşme programı “ByLock”u kullandıkları iddiasıyla aralarında Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile meslekten ihraç edilenlerin de bulunduğu 8 asker gözaltına alındı.

Sivas Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, Sivas Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Sivas merkezli Aksaray, Ankara ve Gaziantep’te, örgütün şifreli haberleşme programı “ByLock”u kullandıkları iddia edilen aralarında KHK ile meslekten ihraç edilenlerin de olduğu 12 asker hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

Operasyonda, KHK ile meslekten ihraç edilen Binbaşı H.G, astsubaylar H.T, F.K. ve H.D. ile açığa alınan Üsteğmen S.G, astsubaylar U.R.U ve A.Ö. ile Uzman Çavuş M.Y, Sivas’ta gözaltına alındı.

Şüpheliler, Numune Hastanesi’ndeki sağlık kontrolünün ardından, İl Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

Hakkında gözaltı kararı bulunan 4 eski askerin yakalanması için de çalışmalar devam ediyor.