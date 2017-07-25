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Sivas merkezli FETÖ operasyonu

– Operasyon kapsamında gözaltına alınan 18 askerden 6’sı tutuklandı

25 Temmuz 2017 Salı, 23:25

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SİVAS (AA) – Sivas merkezli 9 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında gözaltına alınan 18 askerden 6’sı tutuklandı.

Sivas Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ/PDY’ye yönelik soruşturma çerçevesinde, Sivas Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat şubesi ekiplerince düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan ve aralarında üsteğmen, teğmen ve astsubayların bulunduğu 18 şüpheliden 7’si emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Şüphelilerden üsteğmen M.D, astsubaylar A.M, E.E, H.Y.Ö. ve M.S. ile uzman çavuş S.A. tutuklandı, astsubay A.K. ise adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

Operasyon kapsamında gözaltına alınarak dün adliyeye sevk edilen astsubaylardan etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanan E.K, M.E, O.G. ve İ.A. da adli kontrol şartıyla serbest kalmıştı. Üsteğmen E.G. ise emniyetteki ifadesinin ardından salıverilirken, firari 1 şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Gözaltındaki 6 askerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

"Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY)" operasyon Sivas

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