Sivas OSB yatırıma doyacak

SİVAS (AA) – Sivas Valisi Davut Gül, Demirağ Demiryolu Organize Sanayi Bölgesi’ne (OSB) yatırım yapacak iş adamlarıyla buluştu.

Sivas İl Özel İdaresi binasında gerçekleştirilen toplantıda konuşan Gül, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın himayelerinde başlatılan istihdam seferberliğiyle Türkiye’de 2 milyon kişinin istihdamının hedeflendiğini söyledi. Sivas’ta da en az 15 bin kişinin istihdamının yapılarak bu seferberliğe katkı sunmayı amaçladıklarını dile getiren Gül, yatırımcının önünün açılması için her türlü çabayı gösterdiklerini vurguladı.

Yeni kurulacak Demirağ Demiryolu OSB’de yaşanan arazi sıkıntısının giderildiğini belirten Gül, “Türkiye ve Sivas’ta güzel işler oluyor. Türkiye’nin parmakla gösterilen müteşebbisleri, kurumsal firmaları Sivas’a güvenip, Türkiye’ye güvenip böyle bir yatırımı istiyorlarsa bu bizi de vatandaşlarımızı da çok mutlu eder.” dedi.

Yatırımların hızlandırılması için gereken her türlü çalışmanın takipçisi olacağını dile getiren Vali Gül, “Şu an burada kurumsal 15 müteşebbisimiz var. Bunların 9’una yer tahsisini yaptık. Bununla ilgili hiçbir problemimiz yok. 2017 yılı içerisinde fiilen Demirağ OSB’de inşaatlar yapılmaya başlanacak. Beklentimiz, bunun mart ayı itibarıyla başlaması. Şu an bazıları zemin etüdü yapıyor, bazıları projelerini, bazıları ortaklık görüşmelerini yapıyor. Bizler de yer tahsislerini yapıp, önlerinin açılması anlamında katkı koyuyoruz.” diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın millete verdiği tüm sözlerin arkasında durduğuna işaret eden Gül, “Bu, şu anlama geliyor, şimdi yatırım yaparsanız, erken yatırım yaparsanız bu millet, bu devlet mutlaka sizin fedakarlığınızın karşılığını verir. Bu konuda zaten sizlerin buraya gelmesi böyle düşündüğünüz anlamına da geliyor. Olabildiğince hızlandırmakta, bunları ivedi bir şekilde yapmakta fayda var. Bize düşen bir şey olursa üzerimize düşeni yaparız.” değerlendirmesinde bulundu.

Toplantıya katılan firmaların temsilcileri ise yapacakları yatırımlar hakkında bilgi verdi.

Toplantıya İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Mehmet Nebi Kaya ve Türkiye Demiryolu Makinaları Sanayi A.Ş. (TÜDEMSAŞ) Genel Müdürü Yıldıray Koçarslan da katıldı.