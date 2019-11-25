Sivas TSO Başkanı Eken'den Sivasspor'a destek çağrısı

SİVAS (AA) – Sivas Ticaret ve Sanayi Odası (STSO) Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Eken, Süper Lig'in lideri Demir Grup Sivasspor için destek çağrısı yaptı.

Eken, yaptığı yazılı açıklamada, Sivas TSO binasına "Sivasspor'umuza başarılar dileriz" yazılı büyük Sivasspor bayrağı asıldığını belirtti.

Sivasspor'un şehrin en önemli markası olduğunu vurgulayan Eken, "Takımımızın her zaman yanındayız. Özellikle cefakar ve vefalı taraftarlarımızın deplasmanlara gitmesinde ciddi destek sağlıyoruz." ifadelerini kullandı.

STSO Yönetim Kurulu ve meclis üyelerinin her maçta tribünlerde yer aldığını aktaran Eken, "Sivasspor'umuz ligin en güzel futbolunu oynayan, taraflı tarafsız her kesimin takdirini kazanmaktadır. Elde ettiği 7 galibiyet, 3 beraberlikle 24 puan topladı ve iki haftadır ligin zirvesinde bulunuyor. Temennimiz ligin sonunu da zirvede tamamlayarak şampiyonluğa ulaşır." açıklamasında bulundu.

Şampiyonluk yolunda şehrin kenetlenerek Sivasspor’un yanında yer alması gerektiğini belirten Eken, şunları kaydetti:

"Bu süreçte en önemli şey her maçta stadyumu doldurmamız ve şehri bayram yerine çevirmemizdir. Takımımızı oynayacağı maçlarda yalnız bırakmamalıyız. Esnaf ve tüccarlarımız iş yerlerini, evlerinin balkonlarını Sivasspor bayraklarıyla süslemeli. İnanır ve takımımızın yanında yer alırsak şampiyonluğa ulaşmamız için bir engel yok. Bu vesile ile tüm oda üyelerimize çağrımız, iş yerlerimizi ve evlerimizi Sivasspor bayraklarıyla donatarak takımıza destek verelim. Şampiyonluğu daha önce kaçıran bir takım olarak bu sezon da inanalım ve mutlu sona hep birlikte ulaşalım."