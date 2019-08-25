Sivas TSO temmuz-ağustos ayı meclis toplantısı yapıldı

SİVAS (AA) – Sivas Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) temmuz-ağustos ayı meclis toplantısı yapıldı.

TSO'dan yapılan açıklamaya göre, Meclis Salonu'nda gerçekleştirilen toplantı, gündem maddelerinin okunmasıyla başladı. Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Eken, çalışmalar hakkında üyelere bilgi verdi.

Eken, konuşmasında Silopi'de şehit düşen askerlere rahmet diledi.

Temmuz ve ağustos ayı faaliyetleri hakkında bilgiler veren Eken, "İzmir Torbalı Pancar OSB'de incelemelerde bulunduk. Orada iş adamlarına Sivas ve Demirağ OSB hakkında bilgiler verdik. Sivas'a davet ettik. Biz de onları misafir edeceğiz. Türkiye çapında çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'a Sivas heyeti ile yapılan ziyaretin önemine de değinen Eken, "Biz bakanımıza Endüstriyel Sanayi Bölgesine ne zaman alınacağız sorusunu sorduk. Kendisi bize en kısa zamanda Cumhurbaşkanımızın önüne kararname ile gidecek. Altyapısını da yaparak Cumhurbaşkanımız bizlere burayı teslim edecek. 49 yıl arsa bedava 6. bölge teşviklerinin hepsi var. Her şey çok güzel olacak." değerlendirmesinde bulundu.

Sivas Ticaret ve Sanayi Odası olarak birlik ve beraberliğin sağlanması gerektiğini vurgulayan Eken, şunları kaydetti:

"Her toplantıda anlatıyorum birlik ve beraberlik önemli diye. Biriz, beraberiz, iriyiz, diriyiz. Birlik ve beraberliğimizi daha da pekiştirerek şehrimize ve üyelerimize daha kaliteli ve güzel hizmetler sunmaya devam edeceğiz. 4 Eylül Sivas Kongresi'nin 100'üncü yıl etkinliklerine TSO olarak katkı veriyoruz. 4 Eylül’de TİM tarafından ihracat rakamları açıklanacak. Bir aksilik olmazsa programımız Kongre binamızda yapılacak. TİM Başkanımız İsmail Gülle ve Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan tarafından rakamlar açıklanacak. Bazı bakanlarımız da 3-4 Eylül’de düzenlenecek Ekonomi Forumu programına katılacak. Türkiye’nin en önemli firmalarının CEO'larının geldiği, önemli gazetelerin genel yayın yönetmenlerinin geldiği bir ekonomi formu yapacağız. Kapanış programına da bir aksilik olmazsa Cumhurbaşkanımız gelecek."

Eken, göreve geldikleri 15 aylık dönemde oda bütçesinde 1 milyon liralık tasarruf yaptıklarını sözlerini ekledi.