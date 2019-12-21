Sivas Valisi Ayhan'dan OSB'de firma ziyareti

SİVAS (AA) – Sivas Valisi Salih Ayhan, 1. Organize Sanayi Bölgesi’nde et ve et ürünleri imalatı yapan bir firmayı ziyaret etti.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Ayhan, Sivas'ın birçok marka değeri olduğunu, bunlar arasında sucuk, pastırma ve kavurmanın da yer aldığını belirtti.

Sivas'ta birçok yayla olduğuna dikkat çeken Ayhan, "Dolayısıyla hayvancılık açısından da iyi bir noktadayız. Bu kapsamda ilimiz et ve et ürünleri ile isim yapmıştır, iyi bir noktada olduğumuz da ortadadır." ifadelerini kullandı.

Türkiye'de birçok ilde sucuk ve pastırma üretildiğini aktaran Ayhan, şunları kaydetti:

"Sucuk denilince akla birkaç il geliyor ancak ilk akla gelen ilin Sivas olması gerekiyor. Çünkü Sivas'ımızın Kızılca köyünden dünyanın, ülkemizin dört bir tarafına pastırma, sucuk ustaları giderek, bilgilerini paylaşmışlar, bu ürünlerin markalaşmasını sağlamışlardır. Sucuğun, pastırmanın merkezi Sivas’ın Kızılca köyüdür. Dolayısıyla her şey kaynağında, yerinde güzeldir. Sucuk ve pastırmada Sivas, çok çok iyi bir noktadadır. Sivas'ın sucuğu ve pastırması Türkiye'de lezzeti, tadı, kıvamı ve organikliği ile bir numaradır. Bunu ispatlayabiliriz de."