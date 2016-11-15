Sivas Valisi Gül Belediyenin projelerini inceledi

SİVAS (AA) – Sivas Valisi Davut Gül’ün, Belediye tarafından yürütülen bazı projeleri incelediği bildirildi.

Sivas Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Gül, Sivas Belediye Başkanı Sami Aydın ile yapımı devam eden Halfelik Battı-Çıktı Projesi ile Osman Seçilmiş Mesire Alanı’nda incelemelerde bulundu.

Sivas’ta yapılan çalışmaları görünce heyecanlandığını belirten Gül, belediyenin kentte ilk kez alt geçit çalışması yaptığını aktararak, Sami Aydın ve ekibini kutladı.

Maliyeti çok yüksek olan, Halfelik Battı-Çıktı Projesi’nin Sivas Belediyesinin imkanlarıyla yapıldığını belirten Gül, şunları aktardı:

“Trafik kapatılmadan, içme suyu kesintisi olmadan tamamlanmak üzere. Bu ay içinde de açılışı yapılacak. Bu çalışmayla beraber trafik sorunu ciddi anlamda hafiflemiş olacak. Mevlana Tüneli ve diğer çalışmalarla da bu ivme giderek hızlanacak. Beş sene öncesinde mahallede bir araç varken bugün her evde bir araç var, bu sayı gün geçtikçe artıyor. Bu çalışmalarla da trafik sorununun önüne geçilmek isteniyor, bu çalışmalarda emeği geçen herkese teşekkür ediyorum.”

Sivas Belediye Başkanı Sami Aydın ise Vali Gül’ün Sivas açısından bir şans olduğunu ifade ederek, birlikte güzel çalışmalara imza atacaklarını belirtti.

Güzellikleri paylaştıklarını, sorunları çözmeye çalıştıklarını ifade eden Aydın, şunları kaydetti:

“Bunların neticesini de birlikte alacağız. Burası son derece önemli bir kavşak zor bir alt geçit çalışmasıydı. Zaman zaman zorlandığımız günler oldu ama burada gerçekleştirdiğimiz yoğun çalışmayla sona yaklaştık. Burada hem trafiği hiç kapatmadık hem de buradan geçen şebeke suları vardı. Kesintiye uğramadan çözümünü bularak son aşamaya geldik, son iki tabliye kaldı. Onlar da bu hafta sonuna kadar atılacak sonrasında şehrimizin hizmetine sunmayı planlıyoruz. Bugüne kadar hiçbir kaza olmaması da bizleri mutlu etti.”

Vali Davut Gül ve Belediye Başkanı Sami Aydın daha sonra Osman Seçilmiş Mesire Alanı’ndaki çalışmaları inceledi.