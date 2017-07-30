Sivas Valisi Gül, festivale katıldı

SİVAS (AA) – Sivas Valisi Davut Gül, Şarkışla ilçesinde düzenlenen Gurbetten Sılaya Kültür ve Sanat Festivali’ne katıldı.

Gurbetten Sılaya Kültür ve Sanat Festivali, Cemel Belediyesince yaptırılan piknik alanında düzenlendi.

Cemel beldesinin eski belediye başkanlarından Zekeriya Özkul’un adının verildiği parkın açılışının da yapıldığı festivale, Sivas Valisi Gül de katıldı.

Gül, festivalde yaptığı konuşmada, gurbetçilere teşekkür ederek, “Gurbetçilere gerçekten borcumuz var çünkü ilk gurbetçilerimiz bundan yaklaşık 50 yıl önce gittiler ve gittiklerinde Türkiye ekonomik olarak daha güçsüzdü. Gittikten sonra kendilerine sahip çıktılar, çocuklarına sahip çıktılar, akrabalarına sahip çıktılar ve memleketlerine sahip çıktılar.” dedi.

Şarkışla Belediye Başkanı Ahmet Turgay Oğuz da etkinliği düzenleyenlere teşekkür etti.

Cemel Belediye Başkanı Hakverdi Bulut ise vatandaşı en çok gurbette olan beldelerden biri olduklarını belirterek, “Cemel, nüfusuna oranla en çok gurbetçisi olan beldeler arasında Türkiye’de en başta gelir. Onları unutmayalım istedik ve onlara böyle bir festival hediye ettik.” dedi.

Programda daha sonra mahalli ses sanatçıları konser verdi.

Festivale, Şarkışla Kaymakam Vekili ve Altınyala Kaymakamı Musa Aydemir de katıldı.

Vali Davut Gül, festivalin ardından Şarkışla ilçesinde yapımı devam eden Muhsin Yazıcıoğlu Cami ve Külliyesi ve yüksekokul inşaatı ile yapımı tamamlanan 253 sosyal konutta incelemelerde bulundu.