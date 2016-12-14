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Sivas Valisi Gül, İl Emniyet Müdürü Aksoy'u ziyaret etti

14 Aralık 2016 Çarşamba, 15:10
Sivas Valisi Gül, İl Emniyet Müdürü Aksoy'u ziyaret etti

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SİVAS (AA) – Vali Davut Gül, İl Emniyet Müdürü Turan Aksoy’u ziyaret etti.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Aksoy ve müdür yardımcıları tarafından karşılanan Gül, polis mangasını selamlayarak şeref defterini imzaladı.

Daha sonra Aksoy’dan brifing alan Gül, Sivas’ın güvenli bir şehir olduğunu hatırlatarak, “İlimizde polisimiz özverili çalışmalar gerçekleştiriyor. Emniyet mensupları vatandaşların can ve mal güvenlikleri, toplum huzurunun sağlanmasında önemli görevleri yerine getiriyor. Vatandaşla iyi ilişkiler içinde güven duygusunu zedelemeden kanunlarla kendisine verilen yetkileri kullanan polisimiz, dosta güven, düşmana ise korku veriyor.” ifadelerini kullandı.

Aksoy’a da hayırlı olsun dileğinde bulunan Gül, İstanbul’da gerçekleşen hain saldırıda şehit olan polislere Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı, yaralılara ise acil şifalar diledi.

Sivas Vali Davut Gül

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