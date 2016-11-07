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Sivas Valisi Gül, mesire alanındaki çalışmaları inceledi

07 Kasım 2016 Pazartesi, 16:05
Sivas Valisi Gül, mesire alanındaki çalışmaları inceledi

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SİVAS (AA) – Sivas Valisi Davut Gül, Paşabahçe Mesire Alanında yapılan çalışmaları inceledi.

Sivas Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Belediye Başkanı Sami Aydın ile Paşabahçe Mesire Alanında devam eden 5. etap çalışmalarını inceleyen Gül, örnek güzellikte bir mesire alanı olarak hayata geçirilen Paşabahçe’nin, yaz-kış vatandaşların ilgi odağı olduğunu belirtti.

Gül, hizmetlerinden dolayı Belediye Başkanı Selami Aydın’a teşekkür etti.

Aydın, inceleme sırasında Paşabahçe Mesire Alanındaki derenin çevresinde yapılan düzenleme çalışmaları hakkında bilgi vererek, suyun belli bir alanda tutularak mini bir gölet manzarası sağlanacağını kaydetti.

Dere üzerine görsel yönü öne çıkan güzel köprüler inşa edildiğini anlatan Aydın, kameriyeleri, çocuk oyun alanları, yeşil alan düzenlemeleri, yürüyüş yolları ve modern aydınlatma unsurlarının yer alacağı beşinci etap çalışmalarda sona gelindiğini belirtti.

Paşabahçe Mesire Alanı Sivas Valisi Davut Gül

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