Sivas Valisi Gül nikah şahidi oldu

SİVAS (AA) – Sivas Valisi Davut Gül, Suşehri İl Genel Meclis Üyesi Ali Yaman’ın oğlunun nikah şahidi oldu.

İl Genel Meclis Üyesi Ali Yaman’ın oğlu Onur Yaman ve gelin Beyza Sever’in ilçedeki düğün törenine katılan Vali Davut Gül, AK Parti Sivas Milletvekilleri Selim Dursun ve Mehmet Habip Soluk, nikah şahitliği yaptı.

Suşehri Belediye Başkanı Fazlı Yüksel tarafından kıyılan nikah töreninde konuşan Vali Gül, çiftlere böyle bir mutlu günde şahitlik yaptıkları için kendilerinin de mutlu olduğunu belirterek, “İl Genel Meclis Üyemiz Ali Yaman kardeşimizin böyle bir mutlu gününde hep bir arada olmaktan mutlu olduğumuzu belirtmek istiyorum. Kızımız Beyza Sever ve oğlumuz Onur Yaman’ın iki cihanda mesut ve bahtiyar olmasını niyaz ederim.” dedi.



Milletvekili Dursun ve Soluk da çiftlere ömür boyu mutluluklar diledi.



Nikah töreninin ardından Gül, evlenme cüzdanını geline takdim etti.



Düğüne Suşehri Kaymakam Vekili Gölova Kaymakamı Ali İhsan Başak, Zara Belediye Başkanı Ahmet Pala, Akıncılar Belediye Başkanı Hasan Şen, siyasi partilerin ilçe başkanları ve davetliler katıldı.