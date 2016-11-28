Sivas Valisi Gül resim ve fotoğraf sergisi açtı

SİVAS (AA) – Sivas Valisi Davut Gül, resim ve fotoğraf sergisi açılışı gerçekleştirdi.

Sivas Valiliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Vali Gül ve eşi Gülden Gül, Cumhuriyet Üniversitesi (CÜ) Güzel Sanatlar Fakültesi tarafından düzenlenen resim sanatçısı Ayşe Aygün Dikbaş’ın kişisel resim ve fotoğraf sergisinin açılışına katıldı.

CÜ Kültür Merkezi Sanat Galerisi’nde gerçekleşen serginin açılışında konuşan Gül, bu tür sergilerin sayılarının artması temennisinde bulunarak, “Sanatın ve sanatçının yanındayız. Serginin örnek olmasını diliyorum, emeklerinize sağlık.” ifadelerini kullandı.

CÜ Rektörü Prof. Dr. Alim Yıldız ise bu tür çalışmaların devamını beklediklerini belirterek, resim sanatçısı Dikbaş’a teşekkür etti.

Serginin açılışının ardından davetliler sergiyi gezerek eserler hakkında bilgi aldı.

CÜ Kültür Merkezi Sanat Galerisi’nde 2 Aralık tarihine kadar açık kalacak sergide, 64 fotoğraf ile 26 resim yer alıyor.