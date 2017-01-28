Sivas Valisi Gül'den hasta ziyaretleri

SİVAS (AA) – Sivas Valisi Davut Gül, Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde tedavi gören bazı hastalara geçmiş olsun ziyaretinde bulundu.

Gül ve eşi Gülden Gül, hastanenin algoloji bölümünde bel fıtığı tedavisi gören AA muhabiri Halife Yalçınkaya’yı ziyaret etti.

Yalçınkaya’dan sağlık durumu hakkında bilgi alan Gül, geçmiş olsun dileklerini iletti.

Gül ve eşi daha sonra, aynı hastanede tedavi gören şehit polis memuru Rahmi Yaman’ın kızı Buse Dilara Yaman’ı da ziyaret ederek, acil şifalar diledi.