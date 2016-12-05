Sivas Valisi Gül'e ziyaret

SİVAS (AA) – Ulaştırma ve Demiryolu Çalışanları Sendikası Genel Başkanı Abdullah Peker ve beraberindeki heyet, Vali Davut Gül’ü ziyaret etti.

Sivas Valiliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Gül, ziyaretinden dolayı Peker ve sendika çalışanlarına teşekkür etti.

Sendikanın çalışmalarını yakından takip ettiğini belirten Gül, “Sivas’ın meselelerini ve ülke gündemini ilgilendiren fikirleriniz var. Çalışmalarınızda başarılar diliyorum, inşallah daha güzel işler gerçekleştirirsiniz.” ifadesini kullandı.

Peker ise Vali Gül’ün göreve başladığı günden bu yana kısa zamanda büyük işlere imza attığını belirterek, “Sivas’ın büyümesi, ilin huzur ve güvenliğinin sağlanması noktasında büyük özveri gösterdiniz. 15 Temmuz darbe girişiminde de sizin önderliğinizde Sivas halkı dik duruş sergiledi. Demokrasi için meydanlardan ayrılmadınız. Bu başarı ve azminiz Sivas kamuoyunda takdirle karşılanmaktadır. Şehrimiz, sizin gibi çalışan idarecilerle daha aydınlık günlere kavuşacaktır. Bizler de vatandaşlar olarak üzerimize düşen görevi en iyi şekilde yerine getirmeye çalışacağız.” açıklamasında bulundu.