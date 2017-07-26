Sivas Valisi Gül'ün misafirleri

SİVAS (AA) – Sivas Valisi Davut Gül, Cumhuriyet Üniversitesinin davetlisi olarak kente gelen yabancı öğrencileri makamında kabul etti.

Sivas Valiliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre, kabulde konuşan Vali Gül, Yunus Emre Vakfını, Cumhuriyet Üniversitesini ve programa destek olan personeli tebrik ederek şunları söyledi:

“Sizleri Sivas’ta gördüğümüz için çok mutlu olduk. Umarım sizlerde ülkelerinize döndüğünüzde aynı memnuniyetle gidersiniz. Sivaslılar misafirperverdir. Sizi de çok seveceklerine inanıyoruz. İçiniz rahat olsun. Burada olduğunuz süre içerisinde de Sivas’ı tanımaya çalışın. Özellikle Dünya Kültür Mirası listesindeki Divriği Ulu Camisi ile Dünya markası Kangal Balıklı Kaplıcası ve Kangal köpeklerimizi görünüz.”

Konuşmaların ardından Vali Gül gelen yabancı konuklara çeşitli hediyeler verdi.