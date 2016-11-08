“Sivas Yazarlarıyla Buluşuyor” projesi sürüyor

SİVAS (AA) – “Sivas Yazarlarıyla Buluşuyor” projesi kapsamında Sivaslı şair, yazar İdris Ekinci, Sivas Anadolu Lisesi’nde öğrencilerle buluştu.

Okulun toplantı salonunda düzenlenen programda İl Milli Eğitim Müdürü Mustafa Altınsoy okumanın önemli olduğunu belirtti.

Sivas Yazarlarıyla Buluşuyor projesini geçen yıl başlattıklarını projenin çok beğenildiğini aktaran Altınsoy, “Sivaslı yazarların öğrencilerle bir araya gelmeleri onları etkiliyor, kitap okuma ve şiir yazma yeteneklerini artırıyor. Öğrencilerimize özgüven geliyor.” diye konuştu.

Altınsoy, projenin devam edececeğini belirterek, Ekinci’ye katılımından dolayı teşekkür etti.

Ekinci de programda okumanın önemini anlattı.