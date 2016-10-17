Sivas'a, “15 Temmuz Şehitler Meydanı” yapılıyor

SİVAS (AA) – Sivas Belediyesi, 15 Temmuz Şehitler Meydanı için çalışmalara başladı.

Sivas Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Belediye Başkanı Sami Aydın, belediyenin prestij projelerinden biri olan ve tamamlandığında Kent Meydanının tarihi dokusunu farklı bir boyuta taşıyacak 15 Temmuz Şehitler Meydanında ki çalışmaları inceledi.

Çalışmalar hakkında yüklenici firma yetkililerinden bilgi alan Aydın, “Valiliğimizin arkasında altı otopark, üstü meydan olacak 15 Temmuz Şehitler Meydanında yer teslimini gerçekleştirdik ve çalışmalar başladı. 24 saat esaslı yapacağımız çalışmalarda trafiğin az olduğu gece saatlerinde çalışmak bir avantaj sağlayacak.” ifadelerini kullandı.

Çalışmaları biran önce tamamlamayı hedeflediklerini aktaran Aydın, şunları kaydetti:

“Proje tamamlandığında Kent Meydanında bulunan otopark sorununa çözüm oluşturacak. Öte yandan mevcut haliyle bile dünyanın sayılı meydanları arasında bulunan Kent meydanının ilave etabını da gerçekleştirmiş olacağız. Proje kapsamında 320 adet fore kazık çakılacak. Yüklenici firma bu çalışmayı 40 gün içerisinde tamamlamayı planlıyor. Bizim içinde çalışmanın en önemli aşaması bu. Hedefimiz bu projeyi 2017 yılı içerisinde şehrimize kazandırmak. Çalışan arkadaşlarımıza şimdiden kolaylıklar diliyorum.”

Belediye başkanı Sami Aydın, projeye katkılarından dolayı Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz’a, Sivas Valisi Davut Gül’e ve milletvekillerine teşekkür etti.