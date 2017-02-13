Sivas'a yeni cami ve külliye projesi

SİVAS (AA) – Sivas’a yeni cami ve külliye yapılacağı bildirildi.

Sivas Valiliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Sivas Merkez Cami ve Külliyesi Derneği ilk olağan genel kurulunu gerçekleştirdi.

Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği toplantı salonunda gerçekleşen toplantının divan başkanlığını Esnaf Kefalet Kooperatifi Başkanı Yüksel Demirgil yaptı.

Sivas Valisi Davut Gül, kente yapılması kararlaştırılan Sivas Merkez Cami ve Külliyesi projesinin ele alındığı toplantıda yaptığı konuşmada, Sivaslıların bu projeyi talep ettiklerini ifade ederek, projenin Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz’ın himayelerinde başlatıldığını belirtti.

Söz konusu projenin ortaya çıkmasıyla birlikte 140 bin metrekare alanda bir dönüşüm çalışmasına başlandığını vurgulayan Gül, şunları kaydetti:

“Projemiz birçok işe vesile oldu. Bir liralık ticari beklentiye girilmeden çalışmalar yapılıyor. Bu işi başarabilen çok az il vardır. Projeye bakıldığında jandarmanın olduğu binadan başlayarak Kızılırmak İlköğretim Okulu ve Halk Eğitim Merkezinin olduğu alan kalkıyor. Burası yeşil alan oluyor altına da oto park yapılıyor. Böylece otopark sorunumuz kısmen çözülüyor. Kot farkından dolayı da bu alanın altına el sanatları çarşısı yapacağız. Eski Numune Hastanesinin olduğu alan ve çevresine de 3 bin metrekare alandan oluşan cami inşa edilecek.”

Sivas Belediye Başkanı Sami Aydın, yapılacak camiyle ilgili görev alan ve emek harcayan herkese teşekkür ederek, şehrimizin güzel bir projeye kavuşacağını aktardı.

Sivas Merkez Cami ve Külliyesi Dernek Başkanlığına seçilen ve aynı zamanda Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı olan Beşir Köksal, müftülük ile yapılan görüşmeler sonrası dernek kurduklarını belirterek, derneğin kurulmasıyla birlikte şehir merkezine yeni bir cami yapılması için sürecin başlatıldığını dile getirdi.