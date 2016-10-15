Sivas'ın kuş cenneti Hafik Gölü

SİVAS (AA) – Türkiye’nin uluslararası öneme sahip 135 sulak alanından birisi olan Hafik Gölü, yüzeyindeki binlerce kuşla adeta kuş cennetini andırıyor.

Fotoğraf tutkunlarının, doğaseverlerin ve piknikçilerin uğrak yeri haline gelen ve adını taşıdığı ilçeye 2 kilometre uzaklıkta olan Hafik Gölü’nde binlerce sakarmeke kuşu, gölün yüzeyini adeta siyaha bürüdü. Pek çok çeşit kuş türüne ve göçmen kuşlara ev sahipliği yapan gölün yüzeyi özellikle sonbahar mevsiminde binlerce kuşla kaplanarak görsel şölen yaşattı.

Balıkçıl, yaban ördeği, kuğu, martı, yaban kazı, sakarmeke gibi birçok kuş türünün belirli dönemlerde konakladığı göl, kış ayında yüzeyi buz tutana kadar kuşlara ev sahipliği yapıyor.

Sivas İl Özel İdaresinin yaptığı ve 2019 yılında tamamlanması planlanan “Hafik Gölünü Turizme Kazandırma Projesi”yle göl çevresine günübirlik dinlenme alanları, kuş gözlem kuleleri, futbol, basketbol, voleybol ve golf sahaları ile bungalov evleri yapılacak.

Yaklaşık 60 milyon liralık projenin tamamlanmasıyla birlikte gölün Türkiye’nin önemli turizm merkezlerinden biri olması planlanıyor.