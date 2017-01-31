Sivas'ın nüfusu arttı

SİVAS (AA) – Sivas Belediye Başkanı Sami Aydın, Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK) Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) verilerine göre, şehir merkezinde 7 bin kişilik artış olduğunu, kent genelinde 2 bin 607 kişilik artış olduğunu belirtti.

Sivas Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Aydın, düzenlediği basın toplantısında, TÜİK’in açıkladığı ADNKS verilerini değerlendirdi.

Sivas’ta TÜİK verilerine göre toplam nüfusta artış görüldüğünü aktaran Aydın, “Sivas 1950’lerden itibaren sürekli göç veren bir il olarak biliniyordu. ADNKS sistemi ile gerçekçi sonuçlar ortaya çıkmaya başladı. Aralık ayı sonunda bir önceki yılın nüfusu tespit ediliyor ve ocak ayı içerisinde de nüfus açıklanıyor. 2014 yılında Sivas merkez nüfus 319 binken, 2015 yılında bu rakam 329 bine çıktı.” ifadelerini kullandı.

Sivas merkez nüfusunun 335 bin 943 kişiden 336 bine çıktığını dile getiren Aydın, şunları kaydetti:

“Geçen yıl Sivas merkezde yaklaşık 9 bin 500 artış olurken il genelinde toplamda 4 bin 499 kişilik bir azalma söz konusuydu. Bu azalma bizim arzu etmediğimiz bir durumdu. Hedefimiz Sivas’ta azalmayı önce sıfırlamak sonra da artışa geçmesini sağlamaktı. Bu sene bizi mutlu eden sonuç il merkezinde 7 bin nüfus artışı olurken il genelinde toplamda 2 bin 607 artış olduğunu görüyoruz. Geçen yıl azalma olurken bu sene bu rakamın arttığını görüyoruz. Yerel gazetelerde gördüğüm bazı başlıklarda nüfusun azaldığı ifade edilmişti ama çıkan resmi rakamlar gösteriyor ki bu anlamda TÜİK’in verilerinin de gözden geçirilmesi gerekiyor.”

Sivas’ı küçülen değil, büyüyen bir il konumuna getirmeyi hedeflediklerine dikkati çeken Başkan Aydın, “Bunun için gerek hükümet gerekse yerel yönetimler olarak var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. Bu yıl itibarıyla Sivas’ın toplam nüfusunun arttığını görüyoruz. Bunun için de var gücümüzle çalışacağız.” değerlendirmesinde bulundu.

Gazetecilerin sorularını da yanıtlayan Aydın, bu artışta Sivas’ta yapılan alt ve üst yapı çalışmalarının etkili olduğunu belirterek, şöyle devam etti:

“Sivas’a Hilton yatırım yapıyor, alışveriş merkezimiz açıldı. 2005 yılında toplam bin 200 kişi çalışan Organize Sanayi Bölgemizde bugün 10 bin kişi çalışıyor. İkinci organize sanayinin faaliyete girmesiyle bu rakam 20-30 bin kişiyi bulacak. Aynı zamanda sosyal faaliyet konusunda da ilimiz her geçen gün gelişiyor. İlimizde ikinci üniversitenin temelleri atılıyor. Sivas lojistik merkezi olacak. Bunlar nüfus artışı için önemli etkenlerdir.”