Sivas'ın turizm potansiyeli değerlendirildi

SİVAS (AA) – İl Özel İdaresinde gerçekleştirilen toplantıda Sivas'ın turizm potansiyeli ele alındı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Özel İdaresi Encümen Salonu'nda yapılan toplantıda, kentte 27-30 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilen 3. Uluslararası Termal ve Sağlık Turizm Zirvesi değerlendirildi.

Gül, burada yaptığı konuşmada, 52 ülkeden 256 katılımcıyla 3. Uluslararası Termal ve Sağlık Turizmi Zirvesi'nin gerçekleştirildiğini hatırlatarak, bunun Sivas'ta turizm alanında yapılan en büyük organizasyon olduğunu belirtti.

Sağlık ve termal turizmde bir yol haritası belirlemeye çalıştıklarını aktaran Gül, "İlimize gelen ziyaretçilerin önerileri, tavsiyeleri, eksiklikleri ve fazlalıkları arkadaşlarımız tarafından not alındı. Bundan sonra kongrede edindiğimiz tecrübe ile ilimize nasıl bir kazanım sağlayabiliriz onu düşünüyoruz. Ayrıca dünyadaki yayın kuruluşlarından buraya gelen misafirlerimiz, tecrübelerini yayınladıkları kitaplarda anlatma imkanı buluyor. Bunları da zaman zaman bizlere iletiyorlar. İstiyoruz ki bu organizasyondan sonra bir adım ileriye gidelim. Tanıtım, altyapı, ikili ve ticari görüşmeler son derece önemli. Amacımız Sivas'ı sağlık turizminde mevcut potansiyelinden daha iyi noktalara taşımaktır." ifadelerini kullandı.

Belediye Başkanı Sami Aydın da Sivas'ın turizm potansiyelinin farklı pek çok ülkede anlatıldığını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Balıklı Kaplıcamız var, bu tesislerimizi dünyaya açılan tesisler haline getirmemiz lazım. Dolayısıyla tesislerin gelişip zenginleşmesi için ortak bulunması, markalaşmış kişilerle daha ustalıkla işler gerçekleştirmesi etkili olacaktır. Sivas'ın büyük bir termal potansiyeli var. İyi bir şekilde değerlendirmemiz gerekiyor. Sağlık turizmi açısından ülkelerin sosyal ve sağlık politikaları gereği termal tesislere ziyaretçiler artıyor. Sıcak Çermik'te sadece tatil amaçlı değil, hedef kitle tur firmaları ve ilgili ülkelerin sağlık bakanları ile irtibata geçip çalışma yapmalıyız. Yurt dışında ciddi bir Sivaslı potansiyelimiz var. Ülkelerin sağlık bakanlıkları ile irtibata geçip ziyaretçi potansiyelimizi arttırmalıyız. İlgi çekecek bir il konumundayız. Bizde olanı pazarlama noktasında iyi bir noktada değiliz. Bu potansiyeli iyi bir fırsata dönüştürmeliyiz."