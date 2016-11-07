Sivas'ın turizmi masaya yatırıldı

– Sivas Valisi Gül: “Bizim bir meselemiz, bir derdimiz var. Sivas’ı en üst noktaya taşımak. Bu toplantı onun çatı çalışması olacak.”

SİVAS (AA) – Sivas’ta, Turizm Mastır Planı Projesi toplantısı yapıldı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından düzenlenen toplantı, Paşabahçe Mesire Alanı Kütük Ev’de gerçekleştirildi.

Toplantıda konuşan Sivas Valisi Davut Gül, kentte turizm hizmetlerinde bazı eksiklikler olduğunu belirtti.

Turizm alanında Sivas’ta çok büyük işler gerçekleştirildiğini aktaran Gül, “Önceki yöneticilerimiz ilimize önemli katkılarda bulundu. Ancak Sivas hak ettiği yerde değil. Sivas’ın potansiyeli çok büyük, kat edeceğimiz çok yol var. Her şey yolundaymış gibi davranırsak bir adım ileri gidemeyiz.” ifadesini kullandı.

Kente gelen ziyaretçi sayısının yetersiz olduğunu vurgulayan Davut Gül, şunları kaydetti:

“Bizim bir meselemiz, bir derdimiz var. Sivas’ı en üst noktaya taşımak. Bu toplantı onun çatı çalışması olacak. Bu ay içerisinde Orman ve Su İşleri Bakanlığımızın tabiat turizmi dediğimiz bir çalışması olacak. Ayrıca belediyemizle birlikte de yaptıracağımız kurumsal kimlik çalışmamız gerçekleşecek.

Sivas’taki tarihi kent meydanı ülkemizdeki en iyi meydanlardan birisi. Sırf bu meydan bile turizm için tek başına yeterli olur. Ulaşım problemimiz yok, hızlı trenimiz olacak. Havayolu imkanımız var. Biz diğer illere göre daha şanslıyız. Dışarıdaki Sivaslıların potansiyeli çok önemli. Bunların yılda bir kere ilimize gelmesi ile örnek verilen illeri katlayabilen duruma gelebiliriz. Ama bir şeye hazır olmamız lazım. Gelen insanın memnun ayrılması.”

Sivas’ta turizm altyapısının hazırlanması gerektiğine işaret eden Gül, şöyle devam etti:

“İlimizde örnek meydan projeleri hayata geçecek. Jandarma binasından Tugay’a kadar olan tescilsiz tüm binalar yıkılacak. Yaklaşık 180 bin metrekarelik bir alan ortaya çıkacak. Açık ceza evi restorasyonu yapılıp müze haline getirilecek. Kızılırmak İlkokulu ve Halk Eğitim Müdürlüğü yıkıldıktan sonra şimdiki meslek lisesinin olduğu alana taş binadan sivil mimariye uygun yapılar inşa edilecek. Milli Eğitim lojmanları yıkılarak peyzaj çalışması gerçekleştirilecek. Eski Numune Hastanesinin yerine örnek bir cami inşa edeceğiz. Bu proje Sivas’ın değerine değer katacak. Yıldız Dağı ile ilgili marka olan bir şirketle görüştük. Bu tesislere ulaşım noktasında çalışmalarımız sürüyor. Havaalanını terminale, şehre ve Yıldız Dağı’na bağlayan bir yol çalışması var.”

Sivas Belediye Başkanı Sami Aydın ise yerel anlamda kentin turizm potansiyelini anlatarak bunun iyi kullanılması gerektiğini belirtti.

İl Kültür ve Turizm Müdürü Kadir Pürlü de kurumun çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Toplantıya Cumhuriyet Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Alim Yıldız, Vali Yardımcısı Ömer Kalaylı, ilçe kaymakamları ile ilgili kurum ve kuruluşların temsilcileri katıldı.