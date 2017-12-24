Sivaslı 80’lik herkül
Sivaslı 80 yaşındaki Osman Bozkurt’un yaşantısı, ilerleyen yaşına rağmen azim ve çalışkanlığı ile gençlere örnek oluyor. Bozkurt, her gün el arabası ve balyozu ile kilometrelerce yol yürüyüp, boş arazilerdeki molozlar ve harfiyatlardan demir topluyor. Elindeki balyozu ile betonları kırıp demirlerini ayıran Bozkurt, bu demirleri hurdacılara satarak geçimini sağlıyor. 80’lik Herkül yaptığı bu iş ile günde 50-100 lira arasında para kazandığını belirtti. İhtiyar delikanlı kazandığı paraları biriktirerek yaşadığı ahşap evi onarmak istediğini belirtti.
Osman Bozkurt yaptığı işin kendisine zor gelmediğini, faize bulaşmamak için çalıştığını ifade edip, “Demirleri betondan ayırdıktan sonra arabaya yüklüyorum. Evime götürüyorum. Evden de hurdacılara götürüp satıyorum. Bana hiç zor gelmiyor. 15 yaşındaki gençlerden daha fazla çalışıyorum. Bu işte yani böyle 50 tane adam gelse yaradanın izni ile vız gelir bana şimdi. Şimdiki gençler aynı benim çocuklar gibi. Ellerini kaldırıp da bir balyoz vuramazlar. Bana da sen niye yoruluyorsun diye kızıyorlar. Ben yorulmuyorum. Her geçen gün gençleşiyorum. Demirin kilosuna göre günde 50 ile 100 lira alıyorum. Yani boş kalmıyorum. Boş olduğum vakitlerde dolanıyorum. Evi yaptıracağım, gücüm yetmiyor. Şimdi bankadan para çeksem faizi var. Günah, faize girmek istemiyorum” şeklinde konuştu.
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