Sivaslı çocukların “balona binme hayali” Kapadokya'da gerçekleştirilecek
SİVAS (AA) – Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı ve Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, Sivas'ta iki çocuğun yılbaşı gecesi yerel bir televizyon kanalında yayınlanan röportajlarında dile getirdikleri balona binme hayallerini gerçekleştirmek için seferber oldu.
Kentteki yer bir televizyon kanalında yapılan sokak röportajı sırasında 2020 yılı hayali sorulan ve isimleri henüz öğrenilemeyen çocuklardan kız olanı, "Balonlar olsun istiyorum. Çiçeklerin üstünde gezip, uçmak istiyorum. Balonlarla uçmak istiyorum." yanıtını verdi.
Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, çocukların görüntüleriyle birlikte sosyal medya hesabından, "Masumiyetlerine kurban olduklarım.. Hayalleri balonla uçmakmış. Kıymetli Hilmi Bilgin Başkanım şayet kardeşlerimizi tespit edip de şehrimize gönderirseniz Kapadokya’da balona bindirip hayallerini gerçekleştirmek boynumuzun borcudur." paylaşımında bulundu.
Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin de Arı'nın paylaşımına verdiği cevapta, "Doğa harikası Nevşehir'e selam olsun Rasim Başkanım. İnşallah bu minik kardeşlerimizin hayallerini el ele vererek gerçekleştireceğiz. Bu sevince ortak olmanız bizleri ziyadesiyle memnun etmiştir." ifadelerini kullandı.
Bunun üzerine Arı, "O zaman kıymetli Valimiz Salih Ayhan ile beraber çocuklarımızı ve sizi Nevşehir'imize bekliyorum başkanım." paylaşımı yaptı.
Sivas Valiliği ve Sivas Belediyesi çocukları tespit ederek hayallerini gerçekleştirmek için çalışma başlattı.
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