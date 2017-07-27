Sivaslı güreşçi Güzel'in Deaflympics başarısı

SİVAS (AA) – Sivas Demirsporlu güreşçi Dursun Güzel’in, 23. Yaz İşitme Engelliler Olimpiyatı’nda (Deaflympics) üçüncü olduğu bildirildi.

Sivas Demirspor Kulübünden yapılan açıklamaya göre, Samsun’da devam eden İşitme Engelliler Olimpiyatı’nda 86 kilogramda güreşen Dursun Güzel, ilk maçında Ermeni rakibi Nikoghosyan Narek’i 10-0 mağlup etti.

Çeyrek finalde Ukranyalı rakibi Chervonenko Anatoli’ye 6-0 kaybederek altın madalya şansını kaçıran Dursun Güzel, Belaruslu rakibi Valiayeu’yu yenerek üçüncülük maçı oynamaya hak kazandı. Dursun Güzel, bronz madalya için çıktığı minderde Bulgar rakibi Tsenev Angel İliev’i 10-1 mağlup etti.

Dursun Güzel de başarısı sonrası yaptığı açıklamada, her zaman yanında olan ailesine, Sivas Demirspor camiasına ve Sivas’tan müsabakalarını izlemeye gelenlere teşekkür ederek, “Ülkeme bir madalya kazandırdığım için çok mutluyum. Bu madalya ile aktif güreş hayatımı burada noktalıyorum.” ifadelerini kullandı.