Sivaslı ikizlerin TEOG başarısı

SİVAS (AA) – Sivas’ta yaşayan ikiz kardeşler Beyza ve Ahmet Çetinkaya, Temel Eğitimden Ortaöğretime Geçiş (TEOG) sınavında tüm soruları doğru yanıtlamanın sevincini yaşıyor.

Anaokulundan bu yana birbirlerinden hiç ayrılmayan ve aynı sınıflarda eğitim gören ikiz kardeşlerin TEOG’da da tüm soruları doğru yanıtlayarak aynı başarıyı göstermesi dikkati çekti.

Yavuz Selim Ortaokulu 8. sınıf öğrencisi Beyza Çetinkaya (14), AA muhabirine yaptığı açıklamada, ikizi Ahmet ile hiç ayrılmadıklarını ve anaokulundan bu yana hep aynı sınıflarda eğitim gördüklerini söyledi.

İkiziyle ders başarılarının ve sınav notlarının da aynı olduğunu anlatan Çetinkaya, şimdi de TEOG’da birinciliği paylaşmanın mutluluğunu yaşadığını aktardı.

Çetinkaya, “Başarmak ve emeklerinin karşılığını almak çok güzel bir duygu. Sonuçları görünce çok mutlu oldum. Bana gurur verdi. İkizimle hep yan yanayız, birlikteyiz. Sınavlarda yanlışlarımız bile aynı çıkıyor. Bu sonuca da çok şaşırmadım, bekliyordum.” diye konuştu.

Çetinkaya, günde 300 soru çözerek sınava hazırlandığını, başarının yeterli ve kaliteli çalışmaktan geçtiğini belirtti.

Ahmet Çetinkaya da ikiziyle derslere ve sınavlara birlikte hazırlandıklarını ifade ederek şunları söyledi:

“Kardeşimle birinciliği paylaşmak beni çok sevindirdi. Çalışmamızın karşılığını almak çok güzel. Çoğu sonuçlarımız zaten aynı, o yüzden bu sonuca pek şaşırmadım. Etüt merkezlerine gitmedik, okulun açtığı ücretsiz destekleme kurslarına gittik. Bu imkanı sağladıkları için Milli Eğitim Bakanlığımıza, okul idarecilerime ve öğretmenlerime çok teşekkür ediyorum.”