Sivasspor Bakkal ile çok “mesut”

SİVAS (AA) – SERHAT ZAFER – TFF 1. Lig ekiplerinden Sivasspor, teknik direktör Mesut Bakkal yönetiminde çıktığı 8 maçta topladığı 17 puanla ligin üst sıralarına yükselmenin mutluluğunu yaşıyor.

Lige şampiyonluk parolasıyla başlayan ancak alınan başarısız sonuçlar nedeniyle teknik direktör Osman Özköylü ile yollarını ayıran Sivasspor, 6. haftada takımın başına daha önce de 2 kez kırmızı-beyazlı ekibi çalıştıran Mesut Bakkal’ı getirdi. Mesut Bakkal yönetiminde ligde çıktığı 8 karşılaşmada sadece 1 kez yenilen Sivas temsilcisi, rakipleriyle 2 kez puanları paylaşırken 5 maçını da kazandı.

Sivasspor, Mesut Bakkal yönetimindeki 8 maçlık periyotta, sahasında Altınordu’yu 2-1, Şanlıurfaspor’u 2-0, deplasmanda Manisaspor’u 1-0 yendi, dış sahada Balıkesirspor ile 1-1, iç sahada da Elazığspor ile 0-0 berabere kaldı. Ümraniyespor’a deplasmanda 4-1’lik farklı skorla yenilerek Bakkal yönetimindeki ilk mağlubiyetini alan Sivasspor, ligdeki son iki maçında sahasında ligin güçlü ekiplerinden Eskişehirspor’u 2-0, deplasmanda da Giresunspor’u 2-1 mağlup ederek çıkışını sürdürdü.

– Bakkal: “Yukarıya tutunduk”

Sivasspor Teknik Direktörü Mesut Bakkal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, her maçı kazanmak için sahaya çıktıklarını söyledi. Sivas’ı sevdiğini ve Sivasspor’u çalıştırmaktan çok mutlu olduğunu dile getiren Bakkal, alınan başarılı sonuçlarda bunun etkisinin bulunduğunu belirtti.

Sivasspor’un Süper Lig takımlarından hiçbir eksiği bulunmadığını her şeyin dört dörtlük olduğunu ifade eden Bakkal, “Sezon başında bu takım kurulurken hedef şampiyon olmaktı. İlk 5 maç biraz ertelenmişti ama şimdi iyisini yapmaya başladılar. Yukarıya tutunduk, bence daha iyisini yapacaklar, ona inanıyorum.” dedi.

– “Hedefimiz ilk devreyi 30 puanla kapatmak”

Sivasspor’un iyi oyunculardan kurulu bir takım olduğunu ve taraftar desteğiyle hedefe ulaşacaklarını aktaran Bakkal, özellikle iç sahada oynayacakları Göztepe ve Adana Demirspor maçlarının final niteliğinde olduğuna dikkati çekerek, şunları kaydetti:

“Amacımız ilk devreyi 30 puanla bitirmek. Ondan sonra da ikinci devre için Antalya’da iyi bir hazırlık kampı yapacağız. İyi bir hazırlık dönemiyle de bu işi bitirmek, en büyük hedefim. Dinamik bir kadromuz var. Geldiğim günden beri herkese şans veriyorum, herkesi oynatmaya çalıştım, adaletli bir dağıtım var. Yap-boz devri geçti diye düşünerek dinamik bir kadro kurduk. Her oyuncum değerli, bunun içerisinde sakatlar ve cezalılar olacak ama özellikle son oynadığımız 2 maçtaki dinamik kadro herkesi sevindirdi, beni de mutlu etti. Şimdi bu kadronun temposuna yetişmek için de diğer arkadaşlar zorlayacaklardır ve bu da bize yarayacak.”

– Transfer çalışmaları

Teknik direktör Bakkal, devre arası transferi mevcut oyuncu kadrosunun performansının belirleyeceğini söyledi.

Mevcut düzeni bozmayacak şekilde takıma uygun transferler yapabileceklerini vurgulayan Bakkal, “Zaten kötü gidersek transfer şart ama iyi de gitsek en azından içerideki oyuncuyu destekleme adına olabilir. Her maçımız final. Bu finalleri her hafta oynayacak oyuncu grubunun olması gerekiyor. Onun için içerideki düzeni bozmayacak ve faydalı olacak şekilde her transfere varız.” değerlendirmesinde bulundu.