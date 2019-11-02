Sivasspor, Denizlispor maçına hazır
SİVAS (AA) – Demir Grup Sivasspor, Süper Lig'in 10. haftasında yarın deplasmanda Yukatel Denizlispor ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre antrenman, teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde Denizlispor Haluk Ulusoy Tesisleri'nde ısınma hareketleriyle başladı.
Ardından iki grup halinde 5'e 2 top kapma, pas ve pres çalışması gerçekleştirilen kırmızı-beyazlı ekip, son bölümde ise taktik programların uygulandığı çalışmalar yaptı.
Sivassporlu futbolcular, idmanın ardından kampa girdi.
Yukatel Denizlispor ile Demir Grup Sivasspor, yarın saat 14.00'te Denizli Atatürk Stadyumu'nda karşılaşacak.
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