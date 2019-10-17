Sivasspor, Galatasaray maçına hazır
SİVAS (AA) – Demir Grup Sivasspor, Süper Lig'in 8. haftasında yarın Galatasaray ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde Kasımpaşa Kemerburgaz Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenman ısınma hareketleriyle başladı.
Ardından 3 grup halinde 5'e 2 top kapma, pas ve pres çalışmaları yapan kırmızı-beyazlı ekip, son bölümde ise taktik programların uygulandığı çalışmalarla Galatasaray maçının hazırlıklarını tamamladı.
Kırmızı-beyazlılar idmanın ardından kampa girerek maç saatini beklemeye başladı.
Galatasaray ile Demir Grup Sivasspor yarın saat 20.30'da Türk Telekom Stadı'nda karşı karşıya gelecek. Mücadelede hakem Ali Palabıyık düdük çalacak.
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