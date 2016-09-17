Sivasspor galibiyete odaklandı

SİVAS (AA) – TFF 1. Lig ekiplerinden Sivasspor’un teknik direktörü Osman Özköylü, yarın sahalarında oynayacakları Denizlispor karşılaşmasını kazanmak istediklerini belirtti.

Özköylü, AA muhabirine yaptığı açıklamada, geride kalan haftalarda arzu ettikleri sonuçları alamadıklarını söyledi.

İyi oynadıkları karşılaşmalarda da puan kayıpları yaşadıklarını belirten Özköylü, “Sahamızda kazanmak için oynayacağımız bir maç. İlk üç maç itibarıyla aldığımız sonuçların bizim adımıza istediğimiz derecede olmadığını zaten herkes biliyor. İyi oynadığımız maçlarda istediğimiz puanları alamadık ama yarın inşallah iyi bir oyunla iyi bir galibiyet almak istiyoruz.” dedi.

Kazanmaktan başka düşüncelerinin olmadığını vurgulayan Özköylü, “Kolay maç olmayacak, ligdeki her takım çok iyi. Her takım kendine göre planlama yapmış ve hazırlanmış. Denizlispor takımının da çok iyi bir kadrosu var, iyi oyunculardan kurulu. Önemli olan bizim sahada ne yaptığımız. Biz doğru olanları yapacağız, iyi oynayıp inşallah sonuca yansıyacak pozisyonları da değerlendirip güzel bir galibiyet alacağız.” diye konuştu.

Özköylü, takımda sakat futbolcu bulunmadığını ve Hasan Kabze’nin antrenman eksiği olduğunu dile getirdi.

Sivasspor ile Denizlispor, ligin 4. haftasında yarın saat 17.00’de Yeni 4 Eylül Stadyumu’nda karşılaşacak.